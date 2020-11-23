Курские спасатели продолжают дезинфицировать город

Обработка проводится в соответствии с графиком Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Пожарные звенья аэромобильной группировки ГУ МЧС по Курской области продолжают дезинфицировать объекты транспортной инфрастуктуры, здания и территории пожарно-спасательных подразделений.

С апреля текущего года они обработали 390 объектов общей площадью более 370 тысяч квадратных метров. Среди них 182 объекта социального обслуживания, парки и скверы площадью порядка 12 тысяч квадратных метров.

Обработка проводится в соответствии с графиком. Кроме городских объектов обработку проходят техника и здания Главного управления.

В апреле этого года на базе первой специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров ГУМЧС по Курской области создали звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты.