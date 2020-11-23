Курян предупредили о скользких тротуарах

Температура на улице будет колебаться Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 23 ноября в течение суток будет облачно. Небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами налипание мокрого снега, ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер Юго-Западный 7-12 м/с. Температура: - ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем от 1º мороза до 4º тепла.

Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время перемещения по скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой, отмечают в МЧС.