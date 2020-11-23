Курянку поймали на мошенничестве через сайт объявлений

Мужчина обратился в полицию Фото: Светлана ВОЛКОВА

В железногорский отдел полиции обратился 54-летний местный житель, который рассказал, что лишился денег при покупке товара через Интернет. Он нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже ноутбука и договорился с девушкой-продавцом о его покупке. Для сделки нужно было перечислить деньги на указанный владелицей банковский счет, а технику она обещала отправить по почте на следующий день. Однако после того, как деньги были перечислены, автор объявления после неоднократных отговорок перестала выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенницы и обратился с заявлением в органы внутренних дел. Сумма ущерба составила 6500 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой в мошенничестве. Ею оказалась 21-летняя жительница областного центра. Со слов злоумышленницы, трудное материальное положение подтолкнуло ее на обман. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».