Курянам запретили выходить на лед

Столбик термометра поднимется до плюсовых отметок
Фото: Светлана ВОЛКОВА
У берегов курских водоемов, на мелководье появился первый лед, толщина которого еще не превышает одного сантиметра. А колебания температуры воздуха и отсутствие сильных морозов значительно замедляют процесс становления льда.
Городское управление по делам ГО и ЧС, напоминает курянам об опасности выхода на тонкий лед! В первую очередь, это предупреждение касается любителей зимней рыбалки и детей.
Не выходите на лед в местах, где установлены запрещающие знаки, даже, если это кажется безопасным. Специалисты ГО и ЧС устанавливают запрещающие знаки в местах массового скопления людей, в наиболее опасных местах, где высок риск провала под лед, а также там, где уже была зарегистрирована гибель людей.
Нарушителей ждет штраф в 500 рублей.