Курянам запретили выходить на лед

Столбик термометра поднимется до плюсовых отметок Фото: Светлана ВОЛКОВА

У берегов курских водоемов, на мелководье появился первый лед, толщина которого еще не превышает одного сантиметра. А колебания температуры воздуха и отсутствие сильных морозов значительно замедляют процесс становления льда.

Городское управление по делам ГО и ЧС, напоминает курянам об опасности выхода на тонкий лед! В первую очередь, это предупреждение касается любителей зимней рыбалки и детей.

Не выходите на лед в местах, где установлены запрещающие знаки, даже, если это кажется безопасным. Специалисты ГО и ЧС устанавливают запрещающие знаки в местах массового скопления людей, в наиболее опасных местах, где высок риск провала под лед, а также там, где уже была зарегистрирована гибель людей.

Нарушителей ждет штраф в 500 рублей.