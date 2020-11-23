Из-за строительства дороги в Курске снесут частный сектор

В городе постепенно сносят частный сектор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начались подготовительные работы по расширению дороги на улице Бойцов 9-й дивизии на участке от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции. Работы ведутся в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проезжую часть расширят до четырех полос движения, но перед этим перенесут инженерные коммуникации и выполнят другие сопутствующие работы.

Стоимость строительно-монтажных работ - более 146 миллионов рублей. Реализация контракта рассчитана на три года. До конца этого года планируется выполнить работы по сносу переселяемого жилья.

Затраты на переселение составляют более 30 миллионов рублей, из них 27,8 миллионов - из бюджета области и 2,46 - бюджета города. Помимо этого, из городской казны выделено 4 миллиона на снос жилья, сказали в обладминистрации.