"Дистанционку" для курских школьников продлили до 6 декабря

Заниматься дистанционно будут ученики средних и старших классов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дистанционное обучение в курских школах продлится до 6 декабря. Школьники 1-4-х классов будут учиться очно, с 5-го по 11-й класс – с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, сообщили в администрации региона.

- Что касается школ, где менее ста учеников, решение о формате обучения для 5-11-х классов принимают органы местного самоуправления с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора, - пояснили в Доме Советов.

Учреждения дополнительного образования продолжают работать в дистанционном режиме. Руководителям вузов и учреждений среднего профессионального образования рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.

Соответствующие изменения, касающиеся образовательного процесса, внесены в распоряжение губернатора региона №60-рг «О введении режима повышенной готовности».