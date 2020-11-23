В Курской области за сутки от коронавируса скончался один человек

Ситуация с заболеваемостью остается сложной Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 23 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 14186 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 153 человек диагноз подтвердился за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1394 человека, на ИВЛ – 126 (17 – инвазивная, 109 – неинвазивная). Всего выписан 11071 (+183) пациент. На сегодняшний день скончались 174 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. В том числе от ковид за последние сутки умерла 60-летняя женщина.