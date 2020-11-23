Курян предупредили о гололеде на дорогах

В городе пройдет мокрый снег Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и утром местами гололед, в отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 8-13, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с. Температура: ночью 1-6º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.

Недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя, предупреждают в МЧС.