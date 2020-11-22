Четыре жителя Курской области скончались от коронавируса

В регионе скончались еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб 22 ноября. Умер мужчина 73 лет и три женщины 42, 54 и 57 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего в области зарегистрировали 173 летальных случая.

201 человек за минувшие сутки окончил лечение и выздоровел. Общее число справившихся с инфекцией - 10 888. Прирост зараженных на 22 ноября составил 150 курян. За время пандемии в регионе заразились коронавирусом 14033 жителей.