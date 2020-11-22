К 22 ноября в Курской области у 150 человек обнаружили коронавирус

Еще 150 курян заразились коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб 22 ноября. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 68, Пристенский район и Железногорск - 12, Суджанский район - 11, Беловский район - восемь, Солнцевский - шесть, Золотухинский, Курский и Медвенский- по пять, Обоянский - четыре, Касторенский и Суджа - по три, Поныровский район и Щигры - по два, Октябрьский район, Фатеж, Фатежский и Хомутовский районы - по одному.

Всего за время пандемии в области заразились инфекцией 14033. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1367 человек, на ИВЛ – 134 (20 – инвазивная, 114 – неинвазивная). Выздоровели 10888 (+201) пациентов. На сегодняшний день скончались 173 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.