В Курской области ночью пойдет снег

На дорогах местами гололедица Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области с вечера 21 ноября и в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью переменный 2-7, днем южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…- 10 ºС днем 0…-5 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.