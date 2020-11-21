За последние сутки коронавирус в области подтвердился у 155 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 314 человека Фото: Из архива KP.RU

По данным оперативного штаба на 7:30 21 ноября, в Курской области всего зарегистрировали 13 883 (+155) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 314 человек, на ИВЛ – 122 (18 – инвазивная, 104 – неинвазивная).

Всего выписали 10 687 (+282) пациентов. На сегодняшний день скончались 169 (+6, мужчина 70 лет, женщины 66, 71, 71, 75 и 80 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +86

г. Железногорск +15

Беловский +8

Курчатовский +8

г. Рыльск +6

Большесолдатский +5

Конышевский +4

Обоянский +4

Суджанский +4

г. Фатеж +4

Медвенский +3

Рыльский +3

Курский +1

г. Льгов +1

Солнцевский +1

г. Суджа +1

Фатежский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.