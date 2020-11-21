За последние сутки коронавирус в области подтвердился у 155 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 314 человека
Фото: Из архива KP.RU
По данным оперативного штаба на 7:30 21 ноября, в Курской области всего зарегистрировали 13 883 (+155) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 314 человек, на ИВЛ – 122 (18 – инвазивная, 104 – неинвазивная).
Всего выписали 10 687 (+282) пациентов. На сегодняшний день скончались 169 (+6, мужчина 70 лет, женщины 66, 71, 71, 75 и 80 лет) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +86
г. Железногорск +15
Беловский +8
Курчатовский +8
г. Рыльск +6
Большесолдатский +5
Конышевский +4
Обоянский +4
Суджанский +4
г. Фатеж +4
Медвенский +3
Рыльский +3
Курский +1
г. Льгов +1
Солнцевский +1
г. Суджа +1
Фатежский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.