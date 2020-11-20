Жители курской области перевели мошенникам почти два миллиона рублей

За сутки куряне перевели мошенникам 1 800 000 тысяч рублей. Как рассказали в региональном УМВД, большинство преступлений совершены под одинаковой схеме: отмена несанкционированной транзакции и перевода денег на безопасный счет.

Каждому потерпевшему звонили, представлялись сотрудниками банка и предлагали срочно спасти деньги, которые пытаются похитит. Каждый раз куряне сами предоставляли секретную информацию о своих картах неизвестным людям. Одна из потерпевших - 53-летняя курянка -после такого звонка лишилась сразу 950 тысяч рублей.

Но жители региона не только лишились сбережений во время таких разговоров, на большинство потерпевших к тому же оформили кредиты. Теперь им придется выплачивать займы.

Правоохранители напоминают: всего этого можно было избежать! Если вам поступил такой звонок, прекратите сразу же разговор, не вступайте в диалог, заблокируйте входящий номер. И помните: вся информация о ваших картах и счетах – секретная. Ее нельзя никому сообщать. По всем интересующим вопросам обращайтесь сами в банк только по официальному номеру.