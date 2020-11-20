В Курской области разыскивают водителя, сбившего 54-летнего пешехода

Авария случилась 19 ноября примерно в 15.30 вблизи деревни 1-я Моква Курского района. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, неустановленный водитель сбил 54-летнего пешехода и скрылся.

Полицейские просят свидетелей ДТП позвонить по телефону дежурной части ОГИБДД по Курскому району 56-67-02, а также по телефону дежурной части ГИБДД по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

Еще одно ДТП, в котором пострадал пешеход, случилось в этот же день в Курске. Примерно в 16.55 «Хендай Солярис» под управлением 22-летней девушки двигался по улице ПЛК со стороны Ворошнево в направлении улицы Лесной. Около дома 97/А по ПЛК водитель сбила 23-летнего пешехода. Он пересекал дорогу по «зебре»". Пострадавшего доставили в медучреждение.