Карта распространения коронавируса в Курской области 20 ноября 2020: какие районы лидируют

С начала пандемии коронавируса в Курской области подхватили инфекцию 13 728 человек. 20 ноября региональный оперштаб предоставил еженедельную статистику числа заболевших по районам и городам области.

Курск - 6586 (за неделю +502), Железногорск - 1030 (+75), Курский район - 486 (+10), Суджанский - 312 (+15), Горшеченский - 301 (+33), Беловский - 284 (+49), Тимский - 255 (+21), Касторенский - 246 (+22), Щигры - 235 (+18), Золотухинский - 232 (+13), Рыльск - 222 (+27), Фатежский - 221 (+13), Льгов - 217 (+10), Курчатовский - 212 (+12), Фатеж - 190 (+17), Обоянь - 182 (+10), Октябрьский - 175 (нулевой прирост), Глушковский - 173 (+26), Советский - 167 (+18), Мантуровский - 166 (+3), Поныровский - 155 (+1), Пристенский - 154 (+32), Кореневский - 144 (+15), Большесолдатский - 142 (+4), Обоянский - 140 (+14), Конышевский - 137 (+5), Железногорский - 137 (+19), Медвенский - 129 (+11), Суджа - 129 (+8), Солнцевский - 116 (+2), Льговский - 90 (+8), Черемисиновский - 75 (+8), Дмитриев - 72 (+8), Щигровский - 68 (+5), Хомутовский - 65 (+1), Рыльский - 47 (+10), Дмитриевский - 36 (+5).

Выздоровели 10 405 курян. Скончались 163 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.