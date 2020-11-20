За сутки в Курской области скончались семь пациентов с коронавирусом

фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Курской области. Об этом сообщил региональный оперштаб утром 20 ноября. Так, умер мужчина 70 лет и шесть женщин в возрасте 43 лет, 51 года, 58 лет, 61 года, 69 лет и 71 года. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Количество летальных случаев выросло до 163.

Напомним, всего за время эпидемии в области заразились инфекцией 13 728 человек. Прирост зараженных за сутки составил 151 пациент. Окончили лечение и выздоровели 10 405 курян.