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Коронавирус Covid-19

За сутки в Курской области скончались семь пациентов с коронавирусом

Количество летальных случаев выросло до 163
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".

фото из архива "КП".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще семь пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Курской области. Об этом сообщил региональный оперштаб утром 20 ноября. Так, умер мужчина 70 лет и шесть женщин в возрасте 43 лет, 51 года, 58 лет, 61 года, 69 лет и 71 года. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Количество летальных случаев выросло до 163.

Напомним, всего за время эпидемии в области заразились инфекцией 13 728 человек. Прирост зараженных за сутки составил 151 пациент. Окончили лечение и выздоровели 10 405 курян.