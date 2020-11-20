В Курской области на утро 20 ноября заразился коронавирусом 151 человек

фото из архив "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

В Курской области за минувшие сутки заразился коронавирусом 151 человек. 75 случаев зафиксировали в самом Курске, 14 - в Глушковском районе, восемь - в Железногорске, семь - в Касторенском районе, по шесть - в Курчатовском и Обоянском, по пять - в Кореневском, Пристенском районах и Льгове, по четыре - Суджанский и Тимский, три - Дмитриевский, два - Черемисиновский, по одному - в Беловском, Горшеченском, Конышевском, Медвенском, Солнцевском районах, а также в Дмитриеве и Обояни.

Всего за время эпидемии в регионе зарегистрировали 13 728 заболевших. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 303 человека, на ИВЛ – 115 (17 – инвазивная, 98 – неинвазивная).

Выздоровели 10 405 курян, накануне выписали еще 204 пациента. Скончались 163 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.