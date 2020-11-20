Детям здесь не место: чиновники и полицейские проверяют курские торговые центры

фото: vk.com/kurskadm

Подростки младше 16 лет не могут находиться в торговых центрах без родителей или законных представителей. Руководители региона приняли такое решение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Специалисты областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства вместе с сотрудниками курской администрации и полицейскими устроили рейд по трем торговым центрам. В двух - Shopping Center «Европа» и «МегаГРИНН» – на фуд-кортах проверяющие заметили детские компании. Школьники уверяли, что не знали об ограничительных мерах. С ними проведены разъяснительные беседы.

Специалисты просят представителей сферы торговли и родителей серьезнее отнестись к запрету и поговорить с детьми. Рейды по торговым точкам продолжатся.