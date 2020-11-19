В деревне Безобразово под Курском построили дорогу

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Дорогу Отрешково-Петровское-Беседино-Безобразово начали строить в 2019 году. Протяженность участка - 960 метров, ширина проезжей части – 4,5 метра. Эта дорога соединила деревню Безобразово с региональной трассой.

В прошлом году подрядчик выполнил земляные работы, устройство водопропускных труб и щебеночного основания, осуществил перенос опор линий электропередачи. В 2020-м дорожники занимались укладкой асфальтобетонного покрытия.

На новой дороге установили порядка 30 дорожных знаков и около 300 метров барьерного ограждения, обочины отсыпали грунтом, провели озеленение.

Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».