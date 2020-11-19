Курским медработникам, работающим с COVID-19, выплатили около 235 миллионов

Выплаты за октябрь еще будут продолжаться Фото: Из архива "КП"

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, за октябрь выплачено более 253 млн рублей. Из них 82,9 млн рублей начислено по постановлению Правительства РФ № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку. По постановлению Правительства России № 484 выплачено 132,6 млн рублей. Из областного бюджета на эти цели направлено порядка 37,5 млн рублей. Выплаты за октябрь еще будут продолжаться.

Стимулирующие выплаты осуществляются с апреля. Всего на выплаты медицинским и иным работникам Курской области, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, с апреля по октябрь выделено 1,7 млрд рублей, большая часть средств поступила из федеральной казны.