Курские школьники сдали пробный ЕГЭ по информатике

Испытания включают в себя 27 заданий, на выполнение которых отведено 3 часа 55 минут Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске 164 школьника сдали пробный ЕГЭ по информатике. Экзамен прошел в онлайн-формате в школах № 50, 31 и 4. Это позволит школьникам при сдаче ЕГЭ-2021 отработать всю процедуру и выполнить задания в новом формате. Испытания включают в себя 27 заданий, на выполнение которых отведено 3 часа 55 минут.

- С 2021 года участники государственной итоговой аттестации по информатике и информационно-коммуникационным технологиям будут сдавать предмет исключительно на компьютере с использованием специального программного обеспечения и языков программирования, - рассказал председатель городского комитета образования Сергей Белкин.