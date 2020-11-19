В Курске горело одноэтажное здание

К ликвидации пожара привлекались 46 человек, девять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

19 ноября утром в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одноэтажной кирпичной постройки на проспекте Кулакова в Курске. На место происшествия выехали пожарные - спасатели 6, 12, 4 ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание оперативно ликвидировали. В результате пожара в здании размером 12х5 метров огонь повредил оборудование.

К ликвидации пожара привлекались 46 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 30 человек, пять единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.