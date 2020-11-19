Курские водоемы начали покрываться льдом

За осенне-зимний период 2019-2020 годов на водоемах Курской области погибли 18 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские водоемы начали покрываться тонким льдом. Его толщина – чуть более сантиметра. Инспекторы ГИМС ГУ МЧС инспектируют водоемы, проводят профилактические беседы с населением. Людям рассказывают о том, насколько опасно испытывать лед на прочность, как спастись в случае провала. Важное внимание уделяется безопасности детей, которых нельзя отпускать одних к воде.

- Уже в этом году были случаи, когда куряне выходили на лед, - рассказывает старший инспектор ГИМС Главного управления Геннадий Алябьев, - однако, необходимо знать, что для прочного льда в течение 1-2 недель температура воздуха не должна подниматься выше -10…-15 градусов.

Прочным считается лед толщиной не менее семи сантиметров для одного человека, не менее 15 – для группы лиц. В ближайшее время процесс становления льда не ожидается. А потому курянам нужно помнить о том, насколько опасно посещать водоемы.

За осенне-зимний период 2019-2020 годов на водоемах Курской области погибли 18 человек, семеро из них – провалились под лед.