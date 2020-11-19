В Курске задержали 27-летнего «закладчика»

Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы Фото: Из архива "КП"

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и патрульно-постовой службы УМВД России по городу Курску задержали 27-летнего жителя Орловской области, подозреваемого в распространении наркотиков.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он делал тайники-закладки в Сеймском округе Курска. Подозреваемый пытался оказать сопротивление полицейским, но был блокирован.

При личном досмотре у молодого человека обнаружили и изъяли около 70 пакетиков с "синтетикой". При осмотре в салоне его автомобиля оперативники изъяли еще одну партию расфасованных порций.

Изъятые наркотики направили на экспертизу. Их вес составил около 50 грамм, что является значительным размером. Задержанный признался, что приехал в Курск из соседнего региона с целью распространения синтетического наркотика.

Подозреваемого арестовали, возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.