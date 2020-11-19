Курские спасатели предупреждают о гололеде

Температура воздуха ночью составит -3…-8 ºС, днем -4… +1 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 19 ноября и в течение суток на территории Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Ночью в отдельных районах гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южной 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-8 ºС, днем -4… +1 ºС.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.