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В Курской области провели свыше 2,5 тысяч телемедицинских консультаций

Центры работают во всех поликлиниках региона
Яна ШЕЛЕСТ
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Телемедицинские центры работают во всех поликлиниках региона

Телемедицинские центры работают во всех поликлиниках региона

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Пациентов, заболевших коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении в состоянии легкой и средней степени тяжести, врачи поликлиник Курской области наблюдают при помощи телемедицинских консультаций.

За последние две недели их проведено уже свыше 2,5 тысячи. Пообщаться с пациентами врачи могут и при помощи аудиосвязи. Поликлиника № 1 города Курска одна из первых включилась в эту работу.

Телемедицинские центры работают во всех поликлиниках региона. Врачи для назначения препаратов ориентируются по клинической картине, результатам тестирования.