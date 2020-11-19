В Курске водитель «Лансера» насмерть сбил 57-летнюю женщину

Пострадавшую курянку оставили в больницу, где она через некоторое время скончалась Фото: Яна ШЕЛЕСТ

18 ноября примерно в 17:40 45-летний водитель автомобиля «Мицубиши Лансер» ехал по 2-му Весеннему проезду Курска в сторону улицы Союзной. Напротив дома 28/10 он, по предварительным данным, сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Пострадавшую курянку доставили в больницу, где она через некоторое время скончалась. Водитель был трезв, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.