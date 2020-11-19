Под Курском горел деревянный дом

В ликвидации пожара принимали участие восемь человек и четыре единиц техники
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
19 ноября в 04:04 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в жилом доме в селе Нижние Борки Горшеченского района. На место ЧП приехали пожарные ПЧ № 23, опорного пункта Старомеловое, сотрудники полиции и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 04:17, ликвидировали полностью в 04:18. В жилом деревянном доме размером 8х8 квадратных метров огонь повредил потолочное перекрытие. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие восемь человек и четыре единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.