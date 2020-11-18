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Коронавирус Covid-19

В курские больницы поставят 300 газоконцентраторов

Все ковидные койки обеспечат кислородом
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 153 человек

В Курской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 153 человек

Фото: Из архива "КП"

В ближайшее время в курские больницы поставят еще 300 газоконцентраторов для больниц. Этого должно хватить, чтобы обеспечить кислородом все койки для больных COVID-19.

В Курской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 153 человек.

В Курской области планируют построить быстровозводимый инфекционный госпиталь.

Также в области продолжают увеличивать коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией.