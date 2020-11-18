В курские больницы поставят 300 газоконцентраторов

В Курской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 153 человек
Фото: Из архива "КП"
В ближайшее время в курские больницы поставят еще 300 газоконцентраторов для больниц. Этого должно хватить, чтобы обеспечить кислородом все койки для больных COVID-19.
В Курской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 153 человек.
В Курской области планируют построить быстровозводимый инфекционный госпиталь.
Также в области продолжают увеличивать коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией.