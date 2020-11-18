Жительница Курска купила билет на сайте-двойнике

Курянка снова оплатила проезд, приобретя уже билет через официального представителя Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские полицейские зарегистрировали факт мошенничества с покупкой электронного железнодорожного билета на сайте-двойнике. Курянка находилась в Санкт-Петербурге и решила купить обратный билет до Курска через интернет.

Она нашла сайт с выгодными ценами на билеты и оформила покупку, заплатив пять тысяч рублей. В назначенное время женщина приехала на вокзал, но уехать в родной город не смогла. Билет оказался недействительным.

Курянка снова оплатила проезд, приобретя уже билет через официального представителя. В Курске потерпевшая обратилась в Железнодорожный отдел полиции с заявлением по факту мошенничества. Сейчас по обращению потерпевшей проводится проверка.

Сотрудники полиции напоминают курянам о необходимости быть внимательными при оформлении железнодорожных и авиабилетов через интернет. Мошенники создают сайты-двойники, на первый взгляд неотличимые от подлинных. Убедитесь, что перед вами официальный сайт перевозчика, и вы сохраните свои сбережения.