Курянка перевела мошенникам миллион рублей

Женщина сняла почти миллион рублей в ближайшем банкомате Фото: Из архива "КП"

48-летней жительнице Железногорска позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина пояснил, что ведется расследование по выявлению работников банка, похищающих деньги у клиентов.

Горожанка засомневалась и поинтересовалась у звонившего не является ли он мошенником. Однако, когда незнакомец назвал ее персональные данные, адрес и наличие вклада, она согласилась помочь разоблачить мошенническую схему.

Злоумышленник убедил женщину, что преступники пытаются списать ее сбережения, поэтому их нужно перевести на безопасный счет. Для женщины даже вызвали такси, чтобы она не опоздала к закрытию финансового учреждения.

Но деньги забрать не получилось, так как крупную сумму необходимо было заказать заранее. Тогда с ней связался другой человек, представившийся правоохранителем, и настаивал, что медлить нельзя, так как накопления могут похитить ночью. Заявительнице рекомендовали, закрыть вклад через онлайн-приложение.

Женщина сняла почти миллион рублей в ближайшем банкомате и перевела их на номера операторов сотовой связи, продиктованные мошенниками. Общение с неизвестным длилось почти пять часов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.