В Курске открылась выставка молодых художников

Экспозиция объединила живописные работы и графику шести молодых курских художников Фото: соцсети

С 16 ноября в креативном пространстве «Веранде» работает выставка молодых художников «Зима близко». Экспозиция объединила живописные работы и графику шести молодых курских художников: Снежаны Однодворцевой, Светланы Бондаревой, Марины Паниной, Олеси Волжиной, Полины Щербаковой и Алины Пронской.

При посещении выставки обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Регистрация на посещение в сообщениях сообщества https://vk.com/verandacreative

Уточняющие вопросы можно задать куратору творческих проектов «Веранды» Светлане Бондаревой https://vk.com/soletta, 8-904-527-55-06.