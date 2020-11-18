Курские автобусы стали реже попадать в ДТП

На особом контроле - перевозка организованных групп детей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С начала года в Курской области произошло 45 ДТП с участием автобусов, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Это на четыре процента меньше по сравнению с прошлым годом.

За десять месяцев сотрудники ГИБДД провели более 290 проверок автобусов, в том числе и на дорогах федерального значения. Инспекторы проверяют наличие документов, а также транспортное средство и водителей по электронным базам. На особом контроле - перевозка организованных групп детей.

В регионе также проводят профилактические рейды с участием сотрудников администрации Курской области, правоохранительных органов, Ространснадзора. В этом году пресекли более ста административных правонарушений, составили 31 протокол за осуществление нелегальных перевозок пассажиров.