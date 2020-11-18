Курские спасатели предупреждают водителей о гололеде

Температура воздуха ночью составит -3…-8 ºС, днем от -4…+1 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 18 ноября и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южный ночью 5-10, днем 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-8 ºС, днем от -4…+1 ºС. Спасатели призывают водителей к осторожности на дорогах.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.