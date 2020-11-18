В Курской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 153 человек

На сегодняшний день скончались 153 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 18 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13 427 (+153) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 337 человек, на ИВЛ – 103 (17 – инвазивная, 86 – неинвазивная). Всего выписано 10 006 (+110) пациентов. На сегодняшний день скончались 153 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +75

г. Железногорск +14

г. Фатеж +9

Горшеченский +8

Касторенский +8

Кореневский +8

Фатежский +7

Советский +5

г. Щигры +5

Железногорский +5

Тимский +4

Курчатовский +2

Щигровский +2

г. Дмитриев +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.