В Курской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 153 человек

На сегодняшний день скончались 153 человека
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 18 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13 427 (+153) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 337 человек, на ИВЛ – 103 (17 – инвазивная, 86 – неинвазивная). Всего выписано 10 006 (+110) пациентов. На сегодняшний день скончались 153 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +75
г. Железногорск +14
г. Фатеж +9
Горшеченский +8
Касторенский +8
Кореневский +8
Фатежский +7
Советский +5
г. Щигры +5
Железногорский +5
Тимский +4
Курчатовский +2
Щигровский +2
г. Дмитриев +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.