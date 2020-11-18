Под Курском горел рынок

ЧП произошло в Курчатове Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 10:38 18 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в здании рынка «Возрождение» в Курчатове.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №7 Курчатова, №9 Курчатовского района, №36 Октябрьского района, №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 10:42 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 10:45, ликвидировано в 10:47.

В результате пожара в павильоне повреждены огнем вещи. Без пострадавших. Эвакуировано 18 человек.

Пожар тушили 28 человек и 10 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.