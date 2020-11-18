В Курске продолжают раздавать бесплатные маски

В общественном транспорте проходят постоянные рейды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, полиции и управления по делам ГО и ЧС снова провели мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Проверка 200 единиц подвижного состава показала, что водители не дают поводов для составления протоколов об административной ответственности. В отношение трех пассажиров сотрудники полиции оформили материалы для передачи в суд, но в большинстве случаев достаточно профилактической беседы.

Кстати, маску можно бесплатно получить на курских остановках – волонтеры раздают их с 10 ноября.

Акция проходит утром с 8.30 до 10.00 и вечером с 16.30 до 18.00 на троллейбусных остановках «Площадь Добролюбова», «Никитская» и «КГУ», трамвайных остановках «Центральный рынок», «Площадь Перекальского», «ЮЗГУ» и на остановке «МегаГринн».

До 20 ноября любой желающий может присоединиться к волонтерам и раздавать бесплатные маски. Координатор акции ответит на все вопросы по телефону 51-07-82.