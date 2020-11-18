Девять курских школьников выиграли всероссийский конкурс

Одиннадцатиклассники, победившие в финале конкурса, получили по 1 млн рублей

13 курских школьников представили область в финале одного из самых масштабных проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» представляли 13 школьников. Девять из них стали лучшими.

Итоговые состязания конкурса состоялись в начале ноября на базе Международного детского центра «Артек» в Крыму. Старшеклассники в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести направлениям: от предпринимательства до экологии. Всего в конкурсе приняли участие более миллиона детей со всей страны.

Одиннадцатиклассники, победившие в финале конкурса, получили по 1 млн рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащихся 9-10-х классов премировали суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на дополнительное образование и приобретение гаджетов для учебы.