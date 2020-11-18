Под Курском сгорели дом и сарай

К ликвидации пожара привлекались 15 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

18 ноября в 03:25 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Прямицыно на улице Советской. На место ЧП приехали пожарные-спасатели ПЧ 36 Октябрьского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

Возгорание локализовали в 04:21, ликвидировали полностью – в 04:41. В деревянном доме размером 10х12 метров сгорела кровля шиферная на площади 120 квадратов. Огонь уничтожил также сарай. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.