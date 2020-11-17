В Курской области выявили очаги африканской чумы свиней

На место выехали работники ветеринарной службы Фото: Из архива "КП"

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на одном предприятии Фатежского района. На место выехали работники ветеринарной службы. Специалисты отобрали пробы и направили их для исследования в лабораторию.

Диагноз неутешителен – уже на втором фатежском предприятии выявлен очаг АЧС. Причины еще устанавливаются, но несколько сотен особей оказались зараженными и в зоне риска.

На свинокомплексе проводят все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания: дезинфицируют помещения и транспорт, уничтожают погибших животных, проводят исследования на второй площадке предприятия, где расположен репродуктор.