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В курских торговых центрах ловят подростков

С ребятами проводят профилактические беседы
Яна ШЕЛЕСТ
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Со всеми подростками провели профилактические беседы

Со всеми подростками провели профилактические беседы

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске проходят рейды по проверке мест возможного массового пребывания подростков. После перевода учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение школьников часто можно увидеть торговых центрах. Многие из них ходят без масок и группами, не соблюдая социальную дистанцию.

Члены городской комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудники отдела ПДН Северного отдела полиции прошлись по торговым центрам. Со всеми подростками провели профилактические беседы о необходимости соблюдать масочный режим и максимально ограничить контакты.