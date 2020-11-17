В курских торговых центрах ловят подростков

Со всеми подростками провели профилактические беседы
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курске проходят рейды по проверке мест возможного массового пребывания подростков. После перевода учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение школьников часто можно увидеть торговых центрах. Многие из них ходят без масок и группами, не соблюдая социальную дистанцию.
Члены городской комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудники отдела ПДН Северного отдела полиции прошлись по торговым центрам. Со всеми подростками провели профилактические беседы о необходимости соблюдать масочный режим и максимально ограничить контакты.