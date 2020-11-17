В Курске выделили площадки для стоянки большегрузов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске выделили девять площадок для стоянок большегрузов. Остановиться водители грузовиков смогут здесь, чтобы не занимать проезжую часть и не создавать трудности для движения другим автомобилистам и пешеходам, особенно ночью.

Для парковки владельцам большегрузного автотранспорта предлагаются площадки:

- ул. Магистральная 46, - 150 р./сут., 1500 р./мес.

- ул. Рябиновая 4 – 150 р./сут., 1500 р./мес.

- ул. Дубровинского; - 500 р./сут.

- ул. Малиновая, 101; - 500 р./сут.

- ул. Литовская 6-а; - 500 р./сут

- 2-й Моковский проезд, 7 – 500р./сут.

- МУП «ПАТП г. Курска», г. Курск, ул. 50 лет Октября,171; - 5000р/мес.

- МУП «Курскэлектротранс», г. Курск, ул. Кавказская, 41; - 5000р/мес.

- ОАО «КПАТП-1», г. Курск, улица Энгельса, дом 177-б. - 3000р/мес.