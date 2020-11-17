Курские спасатели предупреждают о гололеде на дорогах

На дорогах местами гололед Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 17 ноября и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -6…-11 ºС, днем -1…- 6 ºС.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.