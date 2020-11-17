В Курске на проспекте Клыкова загорелся балкон

С пожаром быстро справились Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

17 ноября в 12:20 в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на проспекте Клыкова в Курске. На место ЧП выехали пожарные-спасатели четырех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

С пожаром быстро справились. Огонь повредил балкон в однокомнатной квартире, из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.