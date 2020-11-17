По факту гибели подростка в ДТП под Курском возбудили уголовное дело

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Из архива "КП"

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Октябрьского района. 15 ноября 2020 года в шесть часов вечера пьяный подозреваемый ехал по улице Коммунистической поселка Прямицыно.

Около дома № 51 он сбил движущегося по обочине дороги в попутном направлении 16-летнего учащегося Курского автотехнического колледжа. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.