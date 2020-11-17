Режим повышенной готовности в Курске: гражданам 65+ продлили больничные

Электронные больничные оформят дистанционно, без посещения поликлиник или вызова врача на дом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Работающим гражданам 65 лет и старше, находящимся в режиме самоизоляции, продлили периоды электронных больничных листов с 16 по 29 ноября и с 30 ноября по 13 декабря. Соответствующий документ подписан главой региона.

Электронные больничные оформят дистанционно, без посещения поликлиник или вызова врача на дом. Пособия по временной нетрудоспособности рассчитают на основании переданных работодателем в Курское региональное отделение Фонда социального страхования РФ реестров по общим правилам.

Право на получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше наступает в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, то есть постоянно находиться по месту жительства. Граждане, имеющие хронические заболевания, оформляют больничный лист в обычном порядке.