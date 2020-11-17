Курский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам работы такси

Звонки по телефону 8 (4712) 58-71-86 принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 16 по 26 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает горячая линия по вопросам качества услуг, предоставляемых такси.

Специалисты в сфере защиты прав потребителей консультируют граждан по вопросам, связанным с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, разъясняют права пассажиров и обязанности исполнителей услуг.

Звонки по телефону 8 (4712) 58-71-86 принимаются в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Продолжает работу и единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).