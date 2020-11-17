57-летний курянин перевел мошенникам около полутора миллионов

Проведя у терминала несколько часов и произведя порядка 50 банковских операций, мужчина лишился 1 миллиона 400 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

57-летнему жителю Курска позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина убедил курянина, что с его банковского счета пытаются списать деньги. Потерпевший снял 340 тысяч рублей в банкомате и перевел их на номера операторов сотовой связи, продиктованные мошенниками.

Через пару дней на телефон курянина снова поступил звонок. Теперь преступники действовали от имени правоохранителей, которым нужна была помощь потерпевшего в разоблачении мошеннической схемы. Злоумышленники убедили мужчину оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

Проведя у терминала несколько часов и произведя порядка 50 банковских операций, мужчина лишился 1 миллиона 400 тысяч рублей. В полиции по факту кражи денег возбудили уголовное дело. Ведется следствие.