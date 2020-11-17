За сутки от ковидной пневмонии скончались четверо курян

За последние сутки умерло четыре человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, в Курской области скончались 153 курянина. За последние сутки умерло четыре человека - мужчины 48, 54 и 72 года и женщина 67 лет.

За сутки коронавирусом заболел 151 человек. Выздоровели 87 пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 274 заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 358 человек, на искусственной вентиляции легких – 113.