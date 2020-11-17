В Курской области за сутки коронавирусом заболел 151 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1358 человек Фото: Из архива "КП"

За последние сутки в Курской области коронавирусом заболел 151 человек. Выздоровели 87 пациентов. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 274 заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1358 человек, на искусственной вентиляции легких – 113.

На сегодняшний день скончались 153 (+4; мужчины 48, 54 и 72 года, женщина 67 лет) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.